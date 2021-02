Vaccini over 80 a Messina, a rilento le prenotazioni: uniche dosi disponibili a Mistretta

Vaccini contro il Covid 19 avanti adagio per gli over 80 arrivati al terzo giorno dall'avvio della Campagna. Domani si partità anche al Papardo. Ma le sedi cittadine al momento sono ferme per le nuove prenotazioni. Unico presidio ospedaliero disponibile sulla piattaforma da diversi giorni è quello di Mistretta a più di 100 km di distanza. Intanto ieri è stata siglata a livello nazionale l'intesa con i Medici di famiglia per i vaccini. Adesso bisognerà decidere come la attuerà ogni Regione.

