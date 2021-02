Messina, ferma un gruppo di enduristi sui Colli ed estrae la pistola. IL VIDEO

La denuncia arriva da un gruppo di enduristi che hanno diffuso un video su quanto accaduto ieri mattina sul Colli Sarrizzo. Stando alla ricostruzione dei motociclisti, il gruppo sarebbe stato fermato da un uomo, identificatosi come componente della polizia penitenziaria, che all'improvviso avrebbe estratto l'arma di ordinanza, puntandola contro gli enduristi. L'uomo avrebbe peraltro sostenuto che il gruppo non poteva passare da quei sentieri della Forestale. I ragazzi - si legge nella nota inviata - hanno vissuto attimi di vero terrore, perché sarebbe bastato un attimo per trasformare una serena giornata in tragedia.

Ecco le immagini del video, dove si vede l'uomo impugnare la pistola.

© Riproduzione riservata