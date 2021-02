Nemmeno una settimana di lezioni in presenza e già si manifestano i primi contagi. Chiuso per due giorni il comprensivo Vittorini.

Due positivi in due classi diverse. In quarantena due classi e dieci docenti. Sanificazione in corso. Al Bisazza restano a casa 9 classi intere su 20. Al Nautico 105 studenti restano in dad con la documentazione sulla fragilità dei congiunti.

