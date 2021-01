Il Covid entra in una casa di ospitalità per minori e infetta operatori e bambini. Accade a Messina nella "Casa dei Sogni" di Pistunina gestita dalla cooperativa Arzilla dove la responsabile ha dovuto far fronte a una situazione difficile da gestire. Sette operatori attendono gli esiti dei tamponi, 4 i bambini positivi. Hanno dovuto acquistare i dispositivi di protezione individuale.

