I 12 appartamenti annessi all'ex hotel Riviera sul viale della Libertà saranno assegnati agli abitanti delle baracche. L'Arisme, la società per il risanamento, sta perfezionando l'acquisto dei 12 immobili dalla ex Provincia. Finanziamento da quasi due milioni dall'assessorato regionale alle Infrastrutture. Finalmente il recupero di un edificio che stava andando in malora. Domani riparte lo screening sugli abitanti delle favelas. Drive in al mercato di Giostra.

