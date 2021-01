Si tiene oggi in tutta Italia l'iniziativa #Iorestoaperto che invita i titolari di bar e ristoranti a lasciare aperti i locali dopo le 18 nonostante i divieti anticovid. A Messina però la protesta non sembra aver attecchito. Confcommercio, Confesercenti ma anche gli Ambasciatori del Gusto non hanno aderito all'iniziativa.

