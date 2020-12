Tamponi anche dai medici di famiglia

Scendono in campo i medici di famiglia nell'emergenza Covid e finalmente iniziano anche con i tamponi. Li faranno coloro che hanno la disponibilità nei loro studi, gli altri dovranno aspettare che si trovino gli spazi adeguati e soprattutto che si pianifichi una piattaforma nella quale potranno confluire tutti i dati. Al momento sono un centinaio, tra Messina e provincia, i professionisti già operativi, diversi anche i pediatri di libera scelta. Un grande passo avanti, per alleggerire il lavoro delle Asp. "L'accordo è stato sottoscritto il 24 dicembre, ma la fase operativa è partita in questi giorni", spiega il presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo.

© Riproduzione riservata