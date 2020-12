Il Covid non ferma la solidarietà degli artisti messinesi: S. Egidio lancia un'asta di quadri su Ebay

La Comunità di S.Egidio, da sempre in prima linea nell'aiuto dei più bisognosi, ha moltiplicato gli sforzi in vista delle festività natalizie soprattutto per famiglie e anziani soli. Le restrizioni per il Covid hanno cambiato il modo di intervenire dei volontari ma la solidarietà non si ferma. Avviata anche un'asta benefica su Ebay con diversi artisti messinesi, tra cui il pittore Bruno Samperi, hanno aderito all'iniziativa "Artisti per Sant'Egidio" donando delle opere all'associazione che sono state messe all'asta per sostenere le attività solidali.

