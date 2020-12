Al via lo svaro del cavalcavia 4 sulla A20 Messina-Palermo - VIDEO

Al via stasera le operazioni di svaro del cavalcavia 4 sulla A20 Messina-Palermo, all'altezza di Venetico. Gli operai della ditta "Fratelli Anastasi", stanno procedendo alle attività di sollevamento delle travi, attraverso l'uso di una gru. Come avvenuto lo scorso sabato per il viadotto 3 di Spadafora, anche in questo caso i lavori sono coordinati dal geometra Vincenzo Sajia della "Fratelli Anastasi", dal perito edile Salvatore Perroni, della "Perroni Trasporti sas" e dall'addetto alla sicurezza, ing. Nino Barberi.

Allo stato attuale, l'autostrada risulta parzialmente chiusa e lo sarà fino alle 7 di domani mattina (2 dicembre). Sono valide quindi due chiusure al transito del tratto autostradale Rometta-Milazzo, in entrambi i sensi di marcia, con conseguente uscita obbligatoria a Rometta (per chi viaggia in direzione Palermo), e a Milazzo (per chi viaggia in direzione Messina. L'intervento andrà avanti per tutta la notte.

