Carenze di aule a Messina, trovata la soluzione per quattro scuole della città

Dopo quasi due ore di riunione il sindaco di assessori e i dirigenti del Comune e della Città metropolitana di Messina hanno deciso come intervenire per quelle scuole che oggi non hanno ancora un numero di aule sufficienti.

Per garantire a tutti gli studenti di poter seguire le lezioni in presenza in maniera contemporanea, il sindaco Cateno De Luca ha deciso di far partire la contrattualizzazione di alcuni edifici privati destinandoli alle quattro principali criticità, andando anche oltre quelle che erano le richieste da parte di studenti e presidi. E saranno garantiti gli spazi che mancano al nautico Caio Duilio in due locali limitrofi, ma ci vorranno due mesi per i lavori di adeguamento.

Anche la "Enzo Drago" andrà in via Bonino, per la Mazzini Gallo è prevista una sezione staccata in via Trento. Più complessa è la situazione a Tremestieri dove si sta cercando una collocazione in zona Zafferia.

