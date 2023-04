Il messinese Vittorio Wirz: "Vivo e vinco grazie a mia moglie che mi ha donato un rene"

La Nazionale Italiana Pallavolo trapiantati e dializzati domenica scorsa ha riconquistato il campionato del mondo. Il titolo è stato vinto a Perth in Australia. Tra i protagonisti anche il messinese Vittorio Wirz, già nella Zanclon Messina, residente da qualche anno in Puglia. Gli azzurri si sono sbarazzati di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia 1 e Australia 2, conquistando quel titolo già vinto nel 2019. World Transplant Games si fanno da più di 40 anni e ogni due anni. Ospitano atleti trapiantati, le discipline sono circa 17. E’ un evento riconosciuto e sostenuto dal CIO. Quest’anno ci sono stati circa duemila atleti da 46 paesi. Oggi Salvatore De Maria lo ha raggiunto per farsi raccontare le sue emozioni e come è arrivato ad essere uno dei componenti di questa selezione.

