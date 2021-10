E' destinata ad avere nuovi strascichi la vicenda politica che in questi giorni ha tenuto banco a Palazzo Zanca. Dopo l'ennesima frattura che si è consumata tra il consiglio comunale e il sindaco De Luca, dal gruppo misto arriva una richiesta per il presidente Claudio Cardile: convocare una nuova seduta straordinaria per discutere la relazione del sindaco.

© Riproduzione riservata