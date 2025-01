Al "Mangiastorie" i tanti volti di un grande evento. Quanti aneddoti con gli ospiti della terza puntata

Torna l’appuntamento con il Mangiastorie, il nuovo format di Rtp. Ogni puntata sarà occasione per raccontare sei storie unite da un fil rouge, che ci darà il modo di rivivere emozioni, ricordi.

Nella terza puntata sotto i riflettori il mondo degli eventi, dei concerti, dello spettacolo e della cultura, svelando l’enorme valore che queste manifestazioni generano non solo per il pubblico. Attraverso racconti emozionanti, dati reali e storie di successo, esploreremo l’universo di chi lavora dietro le quinte: artisti, tecnici, organizzatori e imprese che ogni giorno trasformano le idee in grandi spettacoli.

Non si tratta solo di intrattenimento: ogni evento rappresenta un motore economico. Ci immergeremo nelle esperienze di chi costruisce i grandi palchi, coordina le luci, e pianifica ogni dettaglio, mostrando come dietro ogni applauso ci siano centinaia di persone e migliaia di ore di lavoro e tantissime emozioni. Al Mangiastorie con noi nella sala di Cardileforni ci saranno Francesca Cannavò, Lello Manfredi, Alberto Palella, Alfredo Finanze, Giovanni Privitera e la partecipazione speciale di Maurizio Marchetti...

Tanti protagonisti messinesi degli eventi e del mondo dell’intrattenimento che racconteranno le loro vite, che spesso si sono intrecciate in un mondo di sentimenti che poi stanno dietro un grande concerto o un film. Un divertentissimo Maurizio Marchetti ci racconterà episodi della sua carriera, mentre Lello Manfredi risalirà alle origini della sua carriera con l’incontro del patron del Festival di Sanremo Adriano Aragozzini. Alberto Palella parlerà dei tanti aspetti del successo di Messina Street Food, mentre la scenografa Francesca Cannavò si soffermerà sul dietro le quinte, su cosa c’è all’origine di un grande evento.

Ospiti il presidente provinciale degli Chef Paolo Romeo, la giornalista Marina Bottari e il presidente di Associbo Saro Gugliotta. A condurre sempre i giornalisti Salvatore De Maria e Marika Micalizzi.

Protagonisti della puntata anche i panettieri Pierantonio Garofalo e Enzo La Monica con la loro focaccia. Perché ne “Il Mangiastorie” stretto è il legame con il cibo. In ogni puntata, due panettieri si esibiranno a colpi di mattarello, intrecciando le loro storie con quelle della focaccia che ha reso famosa Messina. Tra aneddoti, ricette tramandate e prodotti di qualità, scopriremo i segreti di un'arte antica.

Ospiti d'eccezione e aziende che costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo siciliano ci accompagneranno in questo viaggio tra i sapori, condividendo passioni e tradizioni locali.