Quelli dei grandi eventi nella terza puntata de "Il Mangiastorie": chiacchiere e... focaccia messinese

Il mondo degli eventi, dei concerti, dello spettacolo e della cultura, l’enorme valore che queste manifestazioni generano non solo per il pubblico. Nella terza puntata del Mangiastorie, la nuova trasmissione di Rtp in onda il giovedì alle 21, condotta da Salvatore De Maria e Marika Micalizzi, racconti emozionanti, storie di successo, e l’universo di chi lavora dietro le quinte. Con noi nella sala demo di Cardileforni ci saranno Francesca Cannavò, Lello Manfredi, Alberto Palella, Alfredo Finanze, Giovanni Privitera e la partecipazione speciale di Maurizio Marchetti... A completare il gruppo anche la giornalista Marina Bottari, il presidente di AssoCibo Saro Gugliotta e il presidente provinciale dei cuochi Paolo Romeo

E naturalmente si sono i panettieri Pierantonio Garofalo e Enzo La Monica con la loro focaccia. La trasmissione sarà replicata la stessa sera di giovedì alle 23.13 e venerdì alle 10 ed alle 16