"Il Mangiastorie" su RTP: sei religiosi di frontiera e gesti semplici d’amore

Dopo il successo della prima puntata, con picchi di 24mila spettatori (dati ufficiali Auditel), prosegue su Rtp “Il Mangiastorie”, il nuovo format di intrattenimento condotto dai giornalisti Salvatore De Maria e Marika Micalizzi. il talk "informale" sarà replicato oggi, venerdì 17 gennaio, alle 10 e alle 16. Ogni puntata sarà occasione per raccontare sei storie unite da un fil rouge, che sarà occasione per rivivere emozioni, ricordi.

Nella seconda puntata si parla di storie di sacrificio, di religiosi che vivono in frontiera. In un mondo spesso segnato da conflitti, disuguaglianze e difficoltà, emergono racconti di speranza, solidarietà e sacrificio. Storie autentiche, profondamente ispiratrici, la forza del bene vissuta attraverso i gesti più semplici e puri. Al “Mangiastorie” il racconto di missioni umanitarie portate avanti da uomini e donne di chiesa, l'umanità delle loro azioni. Preti, suore e volontari si fanno portavoce di un amore incondizionato, offrendo conforto, aiuto concreto e una presenza costante a chi si sente dimenticato.

Nella sala demo di Cardileforni, sono intervenuti padre Giovanni Pelleriti, padre Severino, Fra Giuseppe Maggiore, padre Enzo Maestri, suor Lina Guzzo, padre Giovanni Lombardo.

Un viaggio tra le pieghe dell’umanità, che ci invita a riflettere sul nostro ruolo nella comunità e sull'importanza di non chiudere mai gli occhi di fronte al bisogno.

E poi il legami con il cibo. In ogni puntata, due panettieri si esibiscono a colpi di mattarello, intrecciando le loro storie con quelle della focaccia che ha reso famosa Messina. Tra aneddoti, ricette tramandate e prodotti di qualità, scopriremo i segreti di un'arte antica. E per questo erano presenti anche i panettieri Nino Bertolami e i fratelli Domenico e Simone De Francesco che hanno fatto gustare aglio spiti la loro focaccia. Ospiti il presidente del Birrificio Messina Mimmo Sorrenti, la giornalista Rachele Gerace e il presidente di Associbo Saro Gugliotta.