Crisi del commercio, isola pedonale, ipermercati e vendita on line gli argomenti trattati a "Scirocco" su RTP

Torna alle 20,30, su Rtp, Scirocco il talk del venerdì sera condotto da Emilio Pintaldi. La crisi del commercio, l' isola pedonale, la concorrenza degli ipermercati e della vendita on line, al centro della puntata odierna. Ospiti della trasmissione il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina, l' assessore comunale al Commercio Massimo Finocchiaro , il presidente dell' associazione piazza Cairoli Marco Bellantone, il segretario della Uil Franco Rubino, il consigliere comunale Giovanni Caruso , il presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto , una rappresentanza dei lavoratori della Benetton e della Conbipel in apprensione per il posto di lavoro sfumato dopo 20 anni di attività.