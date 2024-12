"Nebrodi Tour" passa da Capo d'Orlando: alle 13 e alle 16.20 su RTP la terza puntata

Continua il viaggio di RTP sul territorio dei Nebrodi. Per la terza puntata di “Nebrodi Tour”, programma ideato e condotto dal nostro Antonio Puglisi, scopriremo una delle località turistiche più note della Sicilia, Capo d’Orlando. Una puntata da non perdere perché conosceremo la storia e le tradizioni del centro paladino con passaggi al nuovo porto, a Villa Piccolo, al LOC e a San Gregorio con immagini che raccontano anche un passato caratterizzato da spensieratezza e divertimento. Ascolteremo le testimonianze di chi conosce profondamente la storia di Capo d’Orlando e di chi, oggi, continua a promuovere il territorio senza tralasciare l’aspetto enogastronomico. Ci sarà spazio, infatti, anche per la tradizionale pasticceria locale e la ricetta di una chef che proporrà un primo con prodotti del mare. Appuntamento oggi alle 13 su RTP e, in replica, alle 16.20 per la terza puntata di “Nebrodi Tour”.