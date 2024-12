Messina, in diretta su Rtp la messa dalla chiesa Santa Maria delle Grazie di Grotte di Pace

Sarà trasmessa domani, domenica 15 dicembre, su Rtp e Tgs, a partire dalle 10,50 (e in streaming su www.gazzettadelsud.it) la santa messa in diretta dalla chiesa Santa Maria delle Grazie di Grotte, villaggio Pace; a presiedere il rito nella terza domenica di Avvento sarà il parroco don Francesco Venuti. Situata sulla riviera nord della città, la chiesa custodisce un’importante tradizione religiosa, l’arrivo dal mare a bordo di un’imbarcazione del quadro della Madonna (cosiddetta della Grotta) che poi ha dato il nome al borgo. La messa sarà trasmessa in replica su Rtp sempre domani alle 18. Un progetto che Società Editrice Sud ha ideato per consentire, anche a quanti sono impossibilitati di recarsi fisicamente a messa – soprattutto ammalati e anziani – di condividere le celebrazioni domenicali e i riti del tempo di Natale ammirando le bellezze artistiche delle chiese della città di Messina. Dalla prossima settimana Rtp dedicherà anche uno speciale ad alcuni fra i più suggestivi Presepi viventi della città e della provincia (Castanea, Trappitello, Curcuraci e l’esclusivo “Santa Claus Village” allestito nel villaggio di Massa San Nicola).