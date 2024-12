Messina, Amici, Sanremo, l'America e il nuovo amore: Alberto Urso si racconta a 'This is me'

"Tu sei entrato ad Amici cantando 'O sole mio. Hai poi provato altri generi come il pop, ti sei innamorato di altri generi, ti sei innamorato anche di tutte le ballerine che c'erano e prendevi lezioni di latino-americano per conquistarle". Comincia così il 'ripercorso' di Alberto Urso a This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin che nelle ultime settimane ha raccontando il prima e il dopo il passaggio dallo storico talent attraverso il quale Maria De Filippi sforna ormai artisti da oltre 20 anni.

Per Urso, 27 messinese cantante e musicista, che dopo l'esperienza su Canale 5 e una partecipazione a Sanremo, è sbarcato in America per entrare a far parte dei Tenores, è un "periodo bello. Ho una fidanzata - risponde il tenore alla domanda della padrona di casa - e tanti progetti". Così, dopo un medley di suoi brani, arriva il momento di 'duettare' con un quartetto d'eccezione: i Pooh. Uomini soli conquista lo studio. E poi quel gesto che conquista la Toffanin. A fine canzone, dopo i saluti, Alberto attende e porge la mano a Silvia, accompagnandola fino al divano mentre lei commenta... "come sei galante Alberto"!