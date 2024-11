Prosegue la missione di "Mare dentro" tra i fondali e le ricchezze di Trapani e le Egadi

Le telecamere dei sub di Mare Dentro si spostano per la seconda volta a Trapani.

Puntata interessantissima quella che andrà in onda oggi alle 15,10 su Rtp. Repliche alle 21,10 e alle 23,10.

Il programma condotto da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè porterà i telespettatori sino al mare di Trapani e a quello che circonda l'isola di Lèvanzo. Le immagini dei sub di Ecosfera guidati da Domenico Majolino riguardano un bombardiere inglese affondato durante il secondo conflitto dalla contraerea italo tedesca ed un relitto di interesse archeologico che si trova nei fondali del mare delle Egadi