Tra le baracche di Messina la nuova puntata di Scirocco su RTP

Si parlerà di baracche e di risanamento culturale questa sera a Scirocco, il talk che va in onda ogni venerdì alle 20,30 su Rtp. Ma non si farà dalle poltrone dello studio. Emilio Pintaldi porterà i telespettatori e gli ospiti tra quelle favelas che aspettano di essere liberate da 50 anni e tra quelle baracche murate per impedire l'occupazione da parte di altri disperati.

Ci saranno gli ex abitanti di quei tuguri e coloro che li abitano ancora. Ci sarà chi spera e chi ha smesso di sperare.

Ci saranno la preside dell' istituti Albino Luciani di Fondo Fucile Grazia Patanè, il commissario di Stato per l' emergenza risanamento Marcello Scurria, il presidente della terza municipalità Alessandro Cacciotto, il consigliere comunale Cosimo Oteri, il consulente della struttura commissariale Tonino Genovese e, come al solito, diversi studenti.