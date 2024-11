Da Gualteri Sicaminò a... canale 5: stasera Francesca Mannino a “Tú sí que vales”

Sul palco di Canale 5 si esibirà Francesca Mannino, soprano, originaria di Gualtieri Sicaminò, ospite speciale del programma televisivo "Tú sí que vales", che andrà in onda oggi, in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa. "La partecipazione di Francesca

a un programma di caratura nazionale è motivo di orgoglio e vanto per tutta la nostra comunità - dichiara l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gino Sciotto -. Questa sera saremo tutti sintonizzati su Canale 5 per applaudire Francesca". Mannino è tra gli otto vincitori del Concorso internazionale di musica sacra, che si è tenuto a Roma. Un talento messinese conosciuto oltre i confini della Sicilia.