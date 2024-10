La sicurezza in città e la nostra memoria storica: Scirocco torno stasera dal Museo regionale

La sicurezza della città in relazione alle alluvioni e ai terremoti, la pericolosità dei torrenti, la memoria della città attraverso i reperti messi in mostra al museo. Sono questi i principali argomenti della puntata odierna di Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi in onda alle 20,30 su Rtp. Tra gli ospiti della puntata, che avrà come suggestiva location il museo regionale: Gaetano Sciacca portavoce del comitato 3s, l'esperto di protezione civile del comune Antonio Rizzo e il rappresentante dell'Ordine degli ingegneri Franco Cavallaro. A fare da Cicerone, tra le stanze del museo, totalmente rinnovato, il direttore Orazio Micali che si avvarrà della partecipazione di diversi funzionari. A rivolgere le solite domande impertinenti saranno gli studenti.