"Mare Dentro" torna in Calabria tra la secca dei Francesi e il relitto della Bettolina

Nuova puntata su Rtp, canale 19, alle 15, 10 ( repliche alle 21,10 e alle 23,10) della trasmissione Mare Dentro dedicata ai relitti ma non solo. La puntata odierna vi porterà in Calabria e sarà dedicata alla famosa Secca dei Francesi (Favazzina) e al Relitto della Bettolina di Lazzaro. Le riprese mozzafiato, come al solito, dei sub di Ecosfera guidati da Domenico Majolino e Simona Ratti. Diversi gli ospiti che intervistati da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè vi guideranno alla scoperta di queste meraviglie sottomarine.