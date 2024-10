È il gran giorno della finalissima, a Messintavola decide... la pasta

Per il “cooking show” di Rtp con i piatti della tradizione messinese, è arrivato il momento del gran finale. Per l’ultimo appuntamento di stasera, ci sarà la pasta con un condimento di massimo 5 ingredienti, in una sfida che lascia libero sfogo alla creatività di ognuno. Anche qui, i concorrenti avranno la facoltà di affidarsi alla tradizione, oppure proporre una loro ricetta originale. La sfida vedrà fronteggiarsi Roberto Antonuccio, Salvatore Calderone e Rita Mancuso , e la puntata andrà in onda questa sera alle 21 su Rtp.

«Quando siamo stati insieme, e questa trasmissione ci ha visti insieme per circa 5 ore a puntata, abbiamo gettato le basi per formare un gran bel gruppo. Questo aspetto è sicuramente uno dei motivi che ci ha indotto a riconfermare questo show per il secondo anno successivo», ha affermato Salvatore De Maria, sottolineando il suo entusiasmo per l’esperienza vissuta in questi mesi.

De Maria, Salvadore e Palella saranno accompagnati, poi, dagli ultimi giudici dello show: Attilio Borda Bossana, storico giornalista messinese e delegato dell’Accademia internazionale della Cucina; Nicola Cicero, ordinario di Chimica degli alimenti all’Università di Messina; Saro Gugliotta, presidente di AssoCibo; e Roberta Romano, “brand ambassador” de “La Contadina”.

«Siamo ufficialmente arrivati alla finalissima. C’è molta trepidazione sull'esito di questo show cooking – dichiara Alberto Palella –. È stata un’esperienza esaltante, nata da una battuta, ma rivelatasi un format vincente in termini di ascolti e gradimento del pubblico. Sicuramente ci sarà la seconda edizione, che è già molto attesa, e con la produzione capiremo quali novità apportare».

Nella finalissima di stasera, inoltre, i giurati avranno modo di apprezzare l’Etna rosso dell’azienda “Cottanera”. Una storia di famiglia che dona vini figli di un ambiente montano e selvaggio ed ereditano la loro mineralità esplosiva dal vulcano. L’azienda vinicola ha voluto coronare questo percorso con un suo prodotto di punta e ha scelto di premiare il vincitore con un soggiorno presso la propria dimora sull’Etna. Dietro le quinte, la fortunata produzione Rtp godrà ancora una volta del sapiente coordinamento editoriale di Mauro Cucè, del coordinamento tecnico di Roberto Travia, della regia di Antonio Grasso e dello staff di “Produzioni Video Pvk” e della supervisione di “Speed” per la parte commerciale.