È Rita Mancuso l’ultima dei 3 finalisti di “Messin... tavola”. Suo il "pitone" vincente

Si è conclusa, ieri sera, a villa Ida, l’ultima fase a eliminazione di “Messin... tavola”, lo “show cooking” ideato e trasmesso da Rtp. I pitoni (o pidoni) sono stati l’ultima ricetta con in palio il biglietto per la finalissima. Rita Mancuso, la concorrente rientrata in gara grazie allo spareggio di settembre, ha sorpreso le aspettative di tutta la giuria, aggiudicandosi la sfida con i suoi “Pitoni di Nonna Rita”.

Per chiudere quest’ultima fase, quindi, la scelta è ricaduta su un’altra pietanza rappresentativa della nostra cucina rustica. Rita, Maria e Mariacostanza si sono contese il primato su questa ricetta simbolo della convivialità messinese fino all’ultimo. “U’ pituni”, tra l’altro, è stato anche il tema della sfida nella prima esterna di MasterChef 13, che si è tenuta proprio a Messina nel 2023 e che ha presentato questo piatto come un grande protagonista dello street food italiano.

In questo caso, il pitone di Rita, caratterizzato dalla compresenza di provola dei Nebrodi e tuma, ha puntato molto sulla generosità della farcia, conferita all’impasto dal formaggio e dalle acciughe. Dopo aver steso l’impasto, la concorrente ha aggiunto, appunto, questi due ingredienti e la scarola riccia. Ha proseguito, quindi, con la chiusura dell’impasto a forma di mezzaluna e con la frittura in abbondante olio.

Attingendo principalmente dalla tradizione, i tre pitoni proposti dalle concorrenti si sono differenziati essenzialmente per pochissimi ingredienti. Ad esempio, Maria ha impiegato pomodoro e la farina di grani antichi nella sua preparazione. L’esperto gastronomo Saro Gugliotta ha rivolto un plauso a tutte e tre le concorrenti, spiegando la sua decisione finale: «Quello di Mariacostanza è stato il più leggero ed equilibrato; quello di Rita generoso ma non “bastaso”; mentre quello di Maria si è avvicinato di più alla tradizione antica, per l’uso della maiorca (farina)».

Lo stesso Gugliotta avrebbe fatto vincere proprio Mara, che ha perso di un solo voto. I suoi 87 punti, un risultato decisamente significativo, sono stati battuti dagli 88 punti di Rita, che ha dimostrato una manualità impareggiabile nella preparazione di questa pietanza. Un altro dato molto interessante è quello riportato da Mariacostanza (81 punti complessivi), che con 32 punti nella categoria del “gusto” ha ottenuto il punteggio più alto in una categoria singola.

Così pochi voti di differenza la dicono lunga sulle difficoltà incontrate dalla giuria per valutare queste tre preparazioni. Rita Mancuso, in ogni caso, ha vinto e sarà lei la terza finalista, che si aggiunge a Roberto e Salvatore per questo gran finale della prima edizione di “Messin…tavola”. La finale, ricordiamolo, si terrà il prossimo giovedì su Rtp alle 21. Il giorno seguente la premiazione al Messina Street Food e domenica il vincitore cucinerà con uno chef.

Nella puntata di ieri sera, oltre a Salvatore De Maria, Renato Salvadore e Alberto Palella, la giuria si è avvalsa del giudizio di Giuseppina Di Bella, ordinario di Chimica degli alimenti dell’Università di Messina e vice coordinatrice del corso di laurea in Scienze gastronomiche; Gianfranco Sabbatino, commercialista per professione e viticoltore per passione, proprietario dell’azienda vinicola messinese “Le Casematte”; il già citato Saro Gugliotta, presidente di “AssoCibo”; e Francesco Arena, ambasciatore messinese del gusto.

Non manca più nessuno per il gran finale di “Messin…tavola”. Chi si aggiungerà l’ultima gara e il pass per gli show cooking del Messina Street Food Fest tra Roberto, Salvatore e Rita? Non resta altro da fare che apparecchiare la tavola ed aspettare giovedì prossimo per scoprirlo.