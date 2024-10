Torna "Mare dentro" su Rtp: oggi la storia di Garibaldi a Messina e il piroscafo Torino

Dai luoghi messinesi dove si accamparono Garibaldi e i suoi soldati, al relitto del piroscafo Torino che trasportò il generale e 3500 camicie rosse e che adesso giace sui fondali del mare di Melito Porto Salvo. Torna oggi su Rtp "Mare dentro" il programma sui relitti marini e sulle straordinarie bellezze dei nostri mari condotto da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè. La produzione si avvale dei sub Domenico Majolino e Simona Ratti che mostreranno immagini inedite. Tanti gli ospiti. Mare dentro in onda oggi su Rtp (canale 19), alle 15,10 e in replica alle 21,10 e alle 23,15.