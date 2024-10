Ai fornelli di Messintavola si preparano le polpette. Chi andrà in finale tra Teresa, Gianmarco e Salvatore?

Roberto Antonuccio è stato il primo ad entrare nella top 3 della prima edizione di Messin…tavola. Il suo peperone ripieno, impanato e fritto gli è valso una vittoria schiacciante alla prima semifinale dello show cooking, garantendogli un posto nella finale a tre di ottobre. Il concorrente ha, di fatto, dato prova della sua grande astuzia, preparando un piatto ideale in vista dello Street Food Fest, dove si disputerà la finalissima.

Adesso, invece, è arrivato il momento di Salvatore Calderone, Gianmarco Carnevale e Teresa Marrone. I tre semifinalisti si sfideranno stasera alle 21 su Rtp, e saranno chiamati a competere sul tema della nuova puntata: le polpette. Secondo molto apprezzato della nostra tradizione, la polpetta alla siciliana può andare anche con un primo e si presta bene per l’abbinata con diversi sughi. Quindi, una pietanza perfetta per accendere la creatività e la fantasia di ognuno dei concorrenti in gara.

«Sarà un’altra puntata tiratissima per quanto riguarda il giudizio su questi tre concorrenti, che si sono fatti valere nelle precedenti puntate – ha commentato Salvatore De Maria –. Sarà difficile giudicarli, anche se potremo contare sull’appoggio di due ragguardevoli addetti ai lavori, quali Paolo Romeo, rinomato chef messinese, e il maestro fornaio Francesco Arena. Loro saranno sicuramente in grado di dare dei giudizi più tecnici sulle pietanze in sfida».

Riconosciuta come la classica ricetta della nonna, la polpetta al sugo è una pietanza molto rappresentativa anche per l’Italia nel Mondo, nella sua variante americana denominata spaghetti and meatballs, dove queste palline di carne sono fatte con cura, insaporite col condimento e ammorbidite dalla passata che poi viene servita con gli spaghetti. Ovviamente, per far sì che tutto questo avvenga è importantissimo scegliere un macinato di vitello o di manzo non troppo magro. Le polpette della tradizione siciliana vengono comunemente preparate in una ciotola capiente e prevedono macinato, pecorino, mollica di pane e prezzemolo. Le uova sbattute con sale e pepe servono poi da collante e, qualora l’impasto risultasse troppo duro, basta aggiungere del latte al composto. Una volta formate delle palline leggermente schiacciate, poi, si passa la carne nel pangrattato, dopo il quale le polpette sono pronte per essere fritte in abbondante olio caldo. L’abbinamento ai diversi sughi avviene poi in una fase successiva.

E comunque non è detto che si scelga sempre la carne per fare le polpette. Questo piatto, infatti, può anche essere fatto col pesce, nella variante al sugo o in agrodolce. Sono davvero tante le soluzioni per rendere sorprendente una pietanza così golosa, sana e leggera.

Tra coloro che saranno chiamati a giudicare le ricette di Gianmarco, Salvatore e Teresa, ci saranno, come al solito, Renato Salvadore, direttore di Gran Mirci, che ospita l’evento a Villa Ida; Alberto Palella, presidente di Confesercenti, ideatore del Messina Street Food Fest e co-creatore di questo nuovo format; e Salvatore De Maria, che al solito sarà nella doppia veste di giurato e co-conduttore assieme a Valeria Zingale.

«Questa puntata sublima la logica degli incontri che si fanno qui a Messin…tavola: culture differenti, età differenti, pensieri differenti su quella che è la gastronomia e le sue diverse interpretazioni – ha dichiarato Renato Salvadore –. E qui tocchiamo diversi tasti: c’è il mare, c’è chi resta sui sapori legati alla terra, chi è fortemente legato ai classici e chi vuole ridefinire i codici. Insomma, ci sarà modo di dar libero sfogo a stimoli diversi e conoscenze diverse per cercare l’effetto sorpresa».

Alla giuria fissa si aggiungerà, poi, quella provvisoria, formata da Nicola Cicero, docente di Chimica degli alimenti dell’Ateneo di Messina; Giovanni Coma, responsabile rete vendita dell’agenzia Tempo Casa; Francesco Arena, ambasciatore del gusto per la città di Messina; e Paolo Romeo, presidente della Federazione provinciale cuochi di Messina. Saranno questi i sette giurati chiamati a decidere il secondo finalista sulla base della prova di stasera alle 21.

«Ci sarà sicuramente da divertirsi in questa nuova puntata della seconda tornata e devo dire che lo spirito della giuria si dirige verso una selezione sempre più ristretta e attenta», ha aggiunto Salvadore. Non resta altro da fare che prepararsi per una nuova avvincente sfida di Messin…tavola, il fortunato show cooking nato da un’idea di Alberto Palella e dei giornalisti Salvatore De Maria e Mauro Cucè. Proprio a quest’ultimo è affidato il coordinamento editoriale dello show, contando a sua volta sull’affiancamento di Roberto Travia al coordinamento tecnico, di Antonio Grasso alla regia e di Speed per la parte commerciale.