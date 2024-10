"Mare dentro", torna su RTP il viaggio nei fondali dello Stretto di Messina

Torna da oggi su Rtp “Mare dentro”, il programma sui relitti e sulle bellezze marine condotto da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè. Quest’anno “Mare dentro”, giunto alla seconda edizione allargherà i suoi orizzonti sino ai fondali calabresi e a quelli della Sicilia occidentale. La prima puntata di oggi farà tappa nell’incantevole borgo di Scilla, la cui storia risale a tempi antichi e affonda le sue radici nella mitologia greca. Ma la storia di Scilla va oltre la leggenda. Il borgo ha subito l’influenza di numerosi popoli che si sono succeduti nel corso dei secoli. Dagli antichi Greci, che la fondarono nel VII secolo a.C., ai Romani, dai Bizantini agli Arabi, tutti hanno lasciato tracce indelebili nel patrimonio culturale e artistico di Scilla. Questa varietà di influenze si riflette nell’architettura del borgo, con le sue case in stile mediterraneo e i resti di antiche strutture romane e greche. E la storia di Scilla è ancora viva nelle sue strade e nei suoi monumenti. Il castello, un’imponente fortezza risalente al quinto secolo a.C., domina il paesaggio circostante. Le sue mura raccontano di battaglie e dominazioni, testimoni dei secoli passati, e offrono una Nel quartiere di Chianalea, la piccola Venezia del sud, si respira ancora oggi un’autentica atmosfera di villaggio di pescatori, un pittoresco paese caratterizzato da case colorate a picco sul mare, vicoli strette e ripide scalinate che lo hanno reso uno dei più bei borghi d’Italia lungo la Costa Viola.

Ancora una volta fondamentale l’apporto dei sub di Ecosfera Domenico Majolino e Simona Ratti. Tanti gli ospiti. In onda alle 15.10 e in replica alle 21.00 e alle 23.10. Nello staff tecnico il responsabile Roberto Travia e Alessandro Gheza.