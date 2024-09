Stasera su RTP torna Scirocco: con Emilio Pintaldi si parlerà di emergenza idrica

Ci siamo. L'attesa è finita. Torna per il sesto anno consecutivo, alle 20,30, su Rtp il talk del venerdì "Scirocco" condotto da Emilio Pintaldi. Si parte da una location esterna, uno dei forti umbertini che sovrastano la città: forte Cavalli. Argomento principe della puntata l'emergenza idrica. Ospiti in studio nella prima parte il sindaco Federico Basile, l'assessore ai rapporti con l'Amam Francesco Caminiti. Ad incalzare il sindaco e il suo assessore saranno oltre al conduttore il collega della Gazzetta del Sud Sebastiano Caspanello, il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo e il consigliere del quarto quartiere Renato Coletta. Presente una folta delegazione di studenti delle scuole superiori. Nell'ultima parte, in primo piano, i reperti del forte messi in evidenza attraverso i racconti dell'assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso.