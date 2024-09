Roberto è il primo finalista di “Messin...tavola 2024”

Abbiamo il primo finalista della prima edizione di Messin…tavola. Dopo la vittoria di Rita nella precedente puntata, la prima semifinale ha regalato, ieri, un’altra grande sfida ai telespettatori di Rtp. E il vincitore è stato il peperone di Roberto Antonuccio, che con la sua ricetta tradizionale, in parte rivisitata in chiave moderna, ha messo d’accordo tutta la giuria e si è aggiudicato un posto tra i tre finalisti di ottobre.

Nella cucina di Villa Ida, Roberto si è giocato la sua gara con la mentalità di chi è già proiettato alla finalissima. Infatti, il concorrente 40enne ha reinterpretato il classico peperone ripieno per farne una pietanza perfetta proprio per uno “street food”. Una volta farcito col metodo classico, ha impanato l’ortaggio, scelto appositamente per la sua forma allungata, e l’ha fritto proprio per essere mangiato camminando “con una birra nell’altra mano”.

L’astuzia del concorrente è stata immediatamente riconosciuta da Albero Palella, ideatore del Messina Street Food Fest e giudice di gara, che è stato il primo a valutare favorevolmente l’intuizione di Roberto. Il peperone siciliano, dopotutto, varia per forma, colore e gusto, e la sua versatilità può manifestarsi in tanti modi. E Roberto ha sfruttato questo vantaggio. Il peperone giallo allungato, scelto da lui, non è una varietà comune nel nostro territorio, ma è stato selezionato presso un’azienda del palermitano apposta per la sua forma conica.

«Finalmente il peperone», ha commentato il prof. Nicola Cicero, docente di Chimica degli Alimenti dell'Ateneo di Messina, dopo aver assaggiato la pietanza di Roberto. «Il peperone finalmente era il protagonista» rispetto alle ricette proposte da Silvia Muscolino e Christian Calabrò. Due ricette comunque molto apprezzate dalla giuria, ma che purtroppo hanno visto il protagonista di questa puntata passare in secondo piano rispetto agli altri ingredienti utilizzati. Per questo, il risultato a favore di Roberto è stato schiacciante, valendogli 92 punti, contro i 59 di Christian e i 65 di Roberto.

L’arancino proposto da Silvia per questa nuova sfida non ha retto il confronto. La giovane concorrente, unica donna in gara, ha scelto di giocare con una ricetta tipicamente preparata con altre farce, che lei ha reinterpretato con una crema di peperone. Nonostante la notevole inventiva, però, il risultato finale ha dato ragione a Roberto. Vittoria netta di per lui.