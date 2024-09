Messintavola, una sfida all’insegna del peperone tra Silvia, Roberto e Christian

C’è aria di finalissima a Messin…tavola. Siamo giunti alla prima semifinale del cooking show targato Rtp, ed è qui che si deciderà il primo finalista. Nella puntata di stasera, un protagonista attesissimo dall’orto: il peperone. I concorrenti in sfida saranno Silvia Muscolino, che ha trionfato nella precedente sfida sulla melanzana, e due uomini, Roberto Antonuccio e Christian Calabrò. A loro, la libertà di esaltare a proprio piacimento questo magnifico ortaggio.



Sono innumerevoli le preparazioni in cui i tre concorrenti si potranno cimentare. Una volta privato del picciolo e della parte superiore contenente i semi, il peperone è pronto per dar vita ad alcuni dei piatti amati della tradizione mediterranea, come la peperonata o i peperoni ripieni. Quest’ortaggio è eccezionale anche come antipasto, condito con olio e sale, crudo, oppure abbrustolito su una superficie molto calda fino a renderlo morbido e poi privato della buccia.

Le varietà di peperoni che siamo abituati a trovare sulle nostre tavole producono frutti di differenti forme, come allungata, conica e persino a globo; le superfici possono essere lisce o costolute; mentre i colori possono variare dal verde al violetto, con un sapore che può essere sia acre che dolce. Oltretutto, questi ortaggi possono essere consumati sia freschi che essiccati. Starà ai concorrenti la scelta di questi abbinamenti tra diversi sapori e consistenze.

«Troppo spesso ci concentriamo sull’aspetto visivo del piatto che stiamo mangiando e troppo poco ci chiediamo della provenienza della materia prima e di chi l’ha prodotta: elementi fondamentali per un approccio consapevole al cibo – ha dichiarato Saro Gugliotta, biologo gastronomo e giudice dell'odierna puntata –. Ad esempio, l’uso del peperone in cucina dovrebbe tenere conto della sua stagionalità e soprattutto della sua provenienza, magari siciliana. Sono certo che i concorrenti terranno conto di queste informazioni, interpretando al meglio la versatilità del peperone in cucina con preparati gustosi e sostenibili».