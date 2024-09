Messintavola alla fase finale: la cucina messinese torna in tv

Tra le svariate ricette tipiche, spicca sicuramente la sarda a beccafico. Mutuando il suo nome dall’uccello beccafico, che veniva consumato in passato dai nobili siciliani, la sarda è il sostituto “povero” di questa ricetta. I popolani ripiegarono, infatti, sulle materie prime che potevano permettersi, ovvero le sarde, per replicare le ricette nobili. Per imitare il ripieno d'interiora dello stesso uccello, invece, si pensò di utilizzare la mollica di pane, i pinoli e poco altro.

Sono state molto tirate le gare che hanno visto competere la pasta alla Norma di Mariella, la focaccia di Rita e l’arancino di Roberta. Per questo motivo, le tre concorrenti sono state ripescate ed è stata offerta loro una seconda possibilità di mettersi in gioco , con un piatto diverso e caratterizzato da molteplici declinazioni.

Ci avviciniamo al capitolo finale di questa fortunata avventura televisiva. «La pausa estiva ci ha permesso di comprendere ancora meglio la portata di questo evento televisivo. Il grande interesse del pubblico ha dato vita ad un vero e proprio tam-tam mediatico, che non ha portato ad un incremento delle richieste per l’edizione successiva – ha spiegato Alberto Palella, uno degli ideatori di questo show –. A mio avviso, nella puntata di oggi vedremo una bellissima sfida di ripescaggio e le partecipanti, che hanno già dimostrato di essere molto preparate, si sfideranno senza esclusione di colpi».

Ecco, questo è solo un assaggio di quello che potremmo trovare sulla tavola di Messin…tavola, tra gustosi bocconi e appassionanti aneddoti sulla nostra tradizione. Sono tante le storie e le ricette che possono raccontarci il significato di queste pietanze per la nostra cucina locale. Dalla pasta con le sarde allo sformato di alici al forno, ce n’è davvero per tutti i gusti, e questa nuova sfida si prospetta tanto avvincente quanto quelle che hanno già decretato i primi semifinalisti.

Oltre a Palella e Salvatore De Maria, che sarà nella doppia veste di giudice e conduttore assieme a Valeria Zingale, la giuria si comporrà dei soliti Renato Salvadore, direttore di Gran Mirci, Nicola Cicero, professore di chimica degli alimenti, e Saro Gugliotta, presidente di Asso Cibo Messina. A loro si aggiungeranno Maria Pia Madaudo, rappresentante dell’azienda vitivinicola Camporè, che proporrà una bottiglia da abbinare alle pietanze, e Domenico Fabiano dell’azienda Farc, specializzata in tutte le attività di ristorazione.

Allora eccoci pronti per una nuova avvincente sfida di Messin…tavola. Non ci resta altro da fare che prendere posto alle nostre tavole e gustare il nuovo programma televisivo di Rtp, per scoprire chi passerà al turno successivo Mariella Di Bella, Rita Mancuso e Roberta Broccio, le tre donne che sono state ripescate per far ricredere la giuria sulle proprie doti culinarie.

«Abbiamo voluto mettere nuovamente a confronto tre persone che per noi erano meritevoli di rientrare in gara. E' stata una gara tiratissima, quelle in cui hanno preso parte le tre concorrenti; gare che si sono decise all’ultimo voto» ha affermato Salvatore De Maria, spiegando i motivi dietro il ripescaggio.

Anche stasera, dietro le quinte, la produzione si avvarrà del coordinamento editoriale di Mauro Cucè, del coordinamento tecnico di Roberto Travia, della regia di Antonio Grasso e del suo staff, e della supervisione di Speed per la parte commerciale.