Severn, la storia del relitto della carboniera che giace nelle acque di Milazzo: oggi su Mare Dentro

In attesa della nuova serie in onda dal mese di ottobre, oggi alle 21,00 su Rtp nuova puntata inedita della trasmissione Mare Dentro. Emilio Pintaldi e Mauro Cucè coadiuvati dai sub Domenico Majolino e Simona Ratti, dall'Istututo nautico Caio Duilio, parleranno del relitto della carboniera Severn e di un'ancora romana ritrovata nel mare di Milazzo. Diversi gli ospiti: dalla dirigente Daniela Pistorino ai sub che hanno partecipato alla campagna di immersioni. La puntata sarà replicata oggi alle 23,10 e domani alle 10 e alle 15,10.