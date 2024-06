Aspettando "Mare Dentro", stasera e venerdì prossimo due anticipazioni della nuova serie

In attesa della nuova serie in onda dal mese di ottobre, oggi e venerdì prossimo alle 21 due nuove puntate inedite della trasmissione "Mare dentro". Nella prima puntata condotta come sempre da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè coadiuvati dai sub Domenico Majolino e Simona Ratti, si parlerà del relitto della Alvah e delle reti fantasma. Diversi gli ospiti: dal comandante dei vigili urbani Giovanni Giardina che ospiterà, assieme all'equipaggio dell'imbarcazione dei vigili, la troupe di Mare Dentro, al comandante della Guardia Costiera Francesco Terranova allo storico Giacomo Sorrenti. La puntata sarà replicata oggi alle 23,10 e domani alle 10 e alle 15,10.