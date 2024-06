Carlotta e mamma Erika vincono "Io canto Family". Grande festa a S. Lucia del Mela

Grande trionfo per la giovanisisma Carlotta D'Amico assieme alla madre Erika Colaianni che vincono l'edizione 2024 di "Io canto Family". Da Santa Lucia del Mela, la coppia ha deciso di vivere questa strepitosa esperienza partecipando alla trasmissione condotta da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5. Sin dalla prima puntata, il duo ha portato sul palco grinta, bravura, energia pura ed entusiasmo. Tutti gli ingredienti giusti per una ricetta vincente. A seguire la finale è stata una marea di gente in piazza a Santa Lucia del Mela, dove per l'occasione è stato allestito uno schermo gigante. Il numeroso pubblico ha fatto il tifo per Carlotta ed Erika, che con le loro esibizioni, seguite dalla coach Mietta, hanno fatto emozionare tutti. Grande festa quindi nel centro tirrenico luciese e nel comprensorio che con gioia ha condiviso questo straordinario e meritato successo. Dietro le quinte, la coppia ha ricevuto anche i complimenti da parte di Piersilvio Berlusconi.