Io canto family: il tifo di Messina per Carlotta e Erika

C’è grande attesa per la finale di Io canto Family in onda stasera alle 21.35 su Canale 5. A contendersi la vittoria ci sono anche Erika Marziano e Carlotta D’Amico, mamma e figlia di Santa Lucia del Mela. L’orgoglio della comunità e del sindaco Matteo Sciotto, che disposto la collocazione di un maxi schermo in piazza Milite Ignoto: tutti insieme a fare il tifo per le due appassionate e grintose compaesane che hanno portato in alto il nome di Messina e della Sicilia conquistando il cuore di tutti. Sono otto le coppie di parenti ancora in gara, ma solo una tra le concorrenti si aggiudicherà la vittoria e il ricco montepremi di 50mila euro.

A distanza di soli due giorni dalla semifinale, a salire sul palco saranno i concorrenti delle sei squadre, capitanate da Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi; quest’ultima gareggia con una sola coppia, quella formata da Giulia Ghirlanda e la madre Alessandra. Una coppia anche per Caretta, Diletta Genovese con il padre Marco. Tutte le coppie del team Tatangelo, invece, hanno superato indenni le eliminazioni delle scorse puntate: sono Grace Cuomo e la madre Joanna e Sara Gugliotta con il padre Davide. Anche Mietta può ancora contare su tutti e quattro i propri concorrenti: Carlotta D’Amico con la madre Erika e Marika Graziano con il padre Alessandro. Una coppia soltanto per Fausto Leali e per Cristina Scuccia: Leali punta su Daniel Musa con la madre Giorgia, mentre Scuccia segue Sofia Pighi e il padre Cristian.