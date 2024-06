Santa Lucia del Mela tifa per la piccola Carlotta D'Amico e mamma Erika: domani la finale di Io Canto Family

Volano dritte alla finale di "Io canto Family", la trasmissione condotta da Michelle Hunziker, la giovane Carlotta D'Amico e la madre Erika Colaianni di Santa Lucia del Mela. L'ultima puntata si avvicina e per le coppie in gara pure il sogno di risalire sul palco e dare il meglio durante l'esibizione in programma domani, 12 giugno, sempre su Canale 5. Carlotta, concorrente più giovane, è già entrata nel cuore del pubblico e non solo per la bravura espressa nel canto in maniera coinvolgente e brillante. Nel corso della puntata di ieri infatti, su richiesta di Michelle Hunziker, la giovane concorrente ha imitato la sua caposquadra Mietta. La simpatica scenetta ha travolto il pubblico e la cantante stessa che non riusciva a trattenere le risate. Da Santa Lucia del Mela, e non solo, tutti adesso a fare il tifo per questa coppia che ha conquistato tantissimi telespettatori.