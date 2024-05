A Messin...Tavola la melanzana diventa protagonista

Grigliate, fritte o al forno; nella caponata, nella parmigiana o, semplicemente, nella pasta alla Norma. Sono innumerevoli le preparazioni in cui ci si può cimentare. E una più deliziosa dell’altra. L’elevata qualità di questo alimento, offerto dalla nostra terra, ne giustifica la preparazione anche al naturale, grigliato, con un filo d’olio d’oliva locale, per accompagnare i nostri piatti di carne o di pesce.

Si ritiene che la melanzana sia stata introdotta in Sicilia con la dominazione araba del IX secolo . Inizialmente, questo ingrediente esotico era visto con sospetto: il nome italiano, infatti, deriva dal latino “mela insana”, un termine che deriva, a sua volta, dal fatto che non può essere mangiata cruda per via della solanina. Addirittura, secondo una credenza popolare del passato, la melanzana mangiata cruda rendeva le persone “malinconiche”. Ben presto, però, i siciliani cominciarono a sperimentare la cottura di questo ortaggio, rendendolo l’antitesi di qualsiasi forma di malinconia.

Nei nostri mercati, si presentano in tante varietà: lunghe e sottili, grandi e panciute, viola e persino dal pregiato colore tendente al bianco. Se trattata con le giuste attenzioni, il suo sapore amarognolo può mutare sorprendentemente e diventare dolce. Insomma, si tratta di una prelibatezza che si trasforma a seconda delle mani sapienti in cui si trova.

E domani saranno due le siciliane in gara, che dovranno trovare un rimedio alla malinconia. Due cuoche messinesi con background completamente diversi, ma con la comune passione per la cucina e per la nostra tradizione culinaria. E tra coloro che saranno chiamati a giudicare queste doti culinarie, ci saranno, come sempre, Renato Salvadore, direttore di Gran Mirci, che ospita l’evento a Villa Ida; Alberto Palella, presidente di Confesercenti, ideatore del Messina Street Food Fest e co-creatore di questo nuovo format; e Salvatore De Maria, che, come sempre, sarà nella doppia veste di giurato e co-conduttore assieme a Valeria Zingale.

«La trasmissione sta andando molto bene. Siamo molto soddisfatti del riscontro che c’è stato fin qui e che si tocca con mano tutti giorni: vengo spesso fermato per strada da gente che mi fa domande di cucina e non più soltanto di calcio, di cronaca o dei problemi legati alla città – ha detto Salvatore De Maria, con un cenno di compiacimento –. Molta gente si sente coinvolta e ci sta chiedendo come partecipare, per cui prevediamo già un record di richieste per la prossima edizione».

A De Maria, Salvadore e Palella si aggiungeranno i membri della giuria provvisoria, Nicola Cicero, docente di Chimica degli Alimenti dell'Ateneo di Messina; Saro Gugliotta, presidente di AssoCibo; Giovanni Scarfone dell’azienda Bonavita; e Alessandro Faranda, amministratore unico di Fontalba.

Si va verso la quinta sfida, dunque. E la melanzana sarà la protagonista assoluta della puntata di questa stasera alle 21, su Rtp (anche visibile in streaming sul sito Gazzettadelsud.it e poi on demand). Inoltre, per chi si fosse perso qualcosa, la pagina Facebook di Messin…tavola racchiude tutte le curiosità, le repliche e le informazioni utili sulla nuova trasmissione di Rtp.

“È tutto pronto,” informano da dietro le quinte il coordinatore editoriale Mauro Cucè e il coordinatore tecnico Roberto Travia, che si avvarranno della sapiente regia di Antonio Grasso, del suo prezioso staff e della supervisione di Speed per la parte commerciale.