Ci sono anch'io tra i culti e le tradizioni della parrocchia San Nicola di Bari di Zafferia

Ci sono anch’io - la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.30 su Rtp e GazzettadelSud.it. - fa tappa oggi nella parrocchia San Nicola di Bari a Zafferia - uno dei 48 casali a sud della città - guidata da padre Riccardo Cardullo. Una comunità che custodisce importanti tradizioni storico religiose, come il culto a S. Sofia e la Madonna Odigitria e che gode dello speciale privilegio dell’Anno Santo. Una parrocchia impegnata nel sociale con tante attività promosse settimanalmente: da quelle dedicate ai più piccoli e ai giovani nell’Oratorio di S. Sofia, alla proposta per gli over 60; dai “gesti” di carità alla cura della Casa comune.