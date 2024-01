Problemi idrici, dimensionamento scolastico e picco d'influenza i temi trattati nella casetta di Gazzetta-RTP al villaggio di Natale

Penultima diretta dal villaggio di Natale in via Laudamo. Diversi anche questa volta i temi trattati nella trasmissione condotta da Salvatore De Maria. Il primo riguardante il demansionamento scolastico con la partecipazione del provveditore agli studi Stello Vadalà. Quindi, con la presidente dell'Amam, Loredana Bonasera, è stato affrontato il problema della carenza idrica che a cavallo di Capodanno ha causato disagi a molti abitanti di alcune zone della città. Si è parlato degli imminenti lavori alla condotta del Fiumefreddo che richiederanno l'interruzione della distribuzione per almeno un giorno. E' intervenuto anche il presidente dell'ordine dei medici Giacomo Caudo per parlare del picco di influenza che in questi giorni sta costringendo al letto molti messinesi. Leo Lippolis ha fatto il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno, mentre Maurizio Presente ha svelato alcuno contenuti della trasmissione "Dove ci vediamo" che andrà in onda sulla RTP a partire dal 16 gennaio. In apertura e chiusura spazio al teatro del gusto con Saro Gugliotta e il docente di chimica degli alimenti dell'Università di Messina Nicola Cicero