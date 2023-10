Il barcellonese Paolino Bucca tra i pizzaioli acrobatici ospiti di "Caduta libera" su Canale 5

Ha portato a "Caduta Libera" la sua specialità, la pizza acrobatica, tra gli applausi del pubblico, sulle note della celebre hit "La discoteca italiana". Una grande emozione per il talento barcellonese Paolino Bucca, che recentemente ha fatto parlare di sé, in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia e in tutto il mondo, essendo il protagonista del video di Stash e dei The Kolors, nella versione inglese di "Italodisco": «Sono stato contattato da Mediaset - ha detto il barcellonese Paolino Bucca - per il programma "Caduta Libera - I Migliori", spin-off del noto programma di Gerry Scotti, trasmesso ieri sera. Quando cantavano Orietta Berti e Fabio Rovazzi siamo in entrati in scena. Eravamo tre pizzaioli acrobatici, del "Team Tricolore Pizzaioli Acrobatici". E con me c'erano Giorgio Nazir e Saverio Labat. È stata una grandissima emozione e una bellissima esperienza».