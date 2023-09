La messinese Federica De Cola tra i protagonisti della fiction "Maria Corleone"

C'è anche l'attrice messinese Federica De Cola, classe 1984, nella fiction "Maria Corleone" in onda su Canale 5 e ideata e prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi. Otto puntate in prima serata, con il talento siciliano che veste i panni di Sandra Corleone. È la figlia del boss mafioso Luciano e della moglie Rosa, sorella di Maria, Giovanni e Stefano e moglie di Antonio, che desidera da anni di diventare madre.

Maria Corleone è una giovane stilista cresciuta in una famiglia mafiosa che, per realizzare il suo sogno, si è trasferita da Palermo a Milano. Una volta rientrata nella sua città natale, per festeggiare l'anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Maria rimane coinvolta in un attentato mafioso, nel quale viene ucciso il fratello gemello Giovanni. Dopo l'attentato, per difendere l'onore della sua famiglia, inizia a collaborare con i boss della mafia, mettendo in pericolo la vita di suo figlio e del suo compagno, il procuratore Luca Spada.