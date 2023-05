Santa Lucia del Mela, la voce di Chiara incanta su Rai1

La giovanissima cantante luciese Chiara Rizzo protagonista su Rai Uno al programma “Italia Sì!”, condotto da Marco Liorni. Chiara, 18 anni e una innata passione per la musica e il canto, è stata contattata direttamente dalla redazione per partecipare al contest “A squarciagola”. Il suo talento non è passato inosservato: sui tre semifinalisti partecipanti al contest, è stata proprio Chiara a superare la selezione, che le consente di volare in finale. “Oggi sono io” di Alex Britti è stato il brano scelto per l’esibizione a cappella, che ne ha messo in rilievo la voce cristallina e la capacità di attraversare registri diversi, come Chiara ha dimostrato anche nell’esecuzione del secondo brano, assegnato dalla giuria in studio: un pezzo storico come “Dubbi non ho” di Pino Daniele. Incollata davanti allo schermo tutta la comunità luciese, che con grande entusiasmo ha sostenuto la giovane performer ed è già pronta a fare il tifo per lei in attesa della finale, in programma sabato prossimo alle 17, sempre in diretta tv su Rai Uno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata