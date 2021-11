Pandemia e rifiuti nella prossima puntata di Scirocco

Torna questa sera alle 20,30, su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. In primo piano l'emergenza pandemica e i rifiuti. Nella prima parte saranno presenti la parlamentare europea, ex leghista, Francesca Donato, il professore Giacomo Dugo, il direttore generale dell'Azienda sanitaria Dino Alagna, il medico Salvatore Rotondo, consigliere dell'Ordine e la preside del liceo Archimede Laura Cappuccio. In collegamento con Tiziana Caruso proprio gli studenti dell'Archimede. Nel secondo step della puntata ci sarà spazio per il problema rifiuti. In studio: l'assessore comunale Dafne Musolino, l'ex assessore dell'era Accorinti Daniele Ialacqua, il consigliere di quartiere Michele Coletta e il consigliere comunale Antonella Russo.

