Crisi del "wedding", analisi dei dati e rilancio nella nuova puntata di Scirocco

Il Covid manda in crisi i matrimoni e le imprese che lavorano nel wedding. Ci sono centinaia di coppie che hanno rinunciato a causa della pandemia a convolare a nozze. E migliaia di posti di lavoro a rischio. Scirocco, il talk di Rtp in onda questa sera alle 20,30, punterà i riflettori su uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi. Tiziana Caruso condurrà il collegamento da uno degli atelier più attivi prima della pandemia.

Spazio in puntata all'analisi dei dati sulla pandemia in corso con il coordinatore di Covistat 19 Vito Muggeo e con l'economista Michele Limosani. Collegamento in diretta con Miami con l'imprenditrice messinese Roberta De Vincenzo che, assieme al marito, ha fondato un'azienda di catering che, invece, negli States, non ha risentito della crisi. Di opere pubbliche e di rilancio possibile si parlerà con l'assessore comunale Salvatore Mondello, con il senatore cinquestelle Grazia D'Angelo, con il segretario della Cisl Antonino Alibrandi e il segretario della Uil Trasporti Michele Barresi. Ultimo step dedicato alla delicata situazione della Rsa Don Orione.

© Riproduzione riservata