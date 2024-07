Taormina Film Festival, bilancio ok per Marco Müller

Un’edizione del Tao Film Fest, quella appena conclusa, che Marco Müller, direttore artistico, considera degnamente celebrativa, tra grandi star e un cinema d’autore che ha ottenuto i premi delle quattro sezioni della kermesse, assegnati dal pubblico alla cerimonia di chiusura. Per “Officina Sicilia” vince «Pietra Madre»; «To a land unknown» per “Focus Mediterraneo”; «Il giudice e il boss» premiato per “Gala” e gli storici documentari di Panaria Film per la sezione “Ieri, oggi, domani”.

«Il risultato globale del festival è stato indicativo della risposta che si può ottenere quando si coniugano la storia con i miei rapporti personali con registi, produttori, agenti e attori. Mi ha fatto piacere che ogni tanto sul palco attori e registi ricordassero che avevamo cominciato insieme. Anche il regista di “Touch” Baltasar Kormàkur mi ha ringraziato per averlo seguito dal suo film d’esordio “101 Reykjavík”, che proposi in anteprima a Locarno». Ancora nessuna notizia su un possibile ritorno di Müller alla guida del TaoFest, ma le idee, in caso di riconferma, sono chiare: «Con l’esperienza di questa edizione realizzata con passione e in breve tempo, se dovessi tornare ad occuparmene penserei ad una programmazione in due momenti: uno inerente la continuità del festival con la sua storia, con un grosso lavoro sulle serate al Teatro Antico, per ottenere il massimo dell’attrattività, e l’altro strutturato in modo da rendere la manifestazione un luogo ove i giovani possano tornare a riempire il teatro e cambiare, grazie alla loro partecipazione, la visione dei film».