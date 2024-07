Giuseppe Tornatore e quell’epoca d’oro di Guttuso

«Rivedendolo dopo 40 anni sono rimasto colpito dal loro mondo, dal grande privilegio di aver vissuto un clima culturale e artistico fecondo, che forse noi non conosceremo mai – ha detto – . Guttuso parlava di Picasso come di un parente, ma il loro rapporto era fertile, fatto di scambi di idee e creatività, così come con Buttitta e gli altri autori interpellati per il documentario».

Un’epoca di grande attività creativa quindi, con protagonisti straordinari. Ma esiste ancora oggi quel fermento?

«C’è ma è diverso – continua il regista – . Noi abbiamo a disposizione mezzi che rendono gli incontri più facili e anche più vuoti; il loro rapporto era invece fatto di lettere scritte e incontri da organizzare».

E proprio lo sguardo a quel glorioso passato mette sul tappeto la stretta relazione tra arte e politica di allora: «Per quegli artisti era normale che l’atto creativo fosse in se stesso politico. In questo risiede il vero cambiamento di quell’epoca rispetto ad oggi, in cui fare politica significa individuare con quali personaggi visti in tv ci si può schierare, per poi schierarsi il giorno dopo con altri. Tra quegli artisti c’erano scontri ideologici, ma anche personali, talvolta gravi, laceranti, e questo rendeva i loro rapporti più sofferti e impegnati politicamente».

I concetti di “verità” e “realtà” per Guttuso erano fondamentali. Ma esiste una differenza sul significato di verità espresso nel film da Guttuso, e quello della filmografia di Tornatore e del cinema di oggi? Per chiarire il regista cita Francesco Rosi, che aveva uno scambio costante con Guttuso e sui concetti di verità e realtà aveva riflettuto una vita: «Per lui erano concetti diversi, convinto che si potesse ricostruire il contesto ma non la realtà. Sosteneva che un artista non potesse presumere di riprodurre la verità che non è in sé riproducibile. Un pensiero di grande profondità, e credo che Guttuso la pensasse allo stesso modo».

Tornatore, che ha confermato di aver abbandonato il progetto di una serie su «Nuovo Cinema Paradiso», si è poi soffermato sulla serie inedita de «Il camorrista», presentata alla Festa del Cinema di Roma. «Girai il film contemporaneamente alla serie pur di fare il film. All’epoca non si pensava che le serie potessero avere successo, perché la grande stagione degli sceneggiati televisivi era considerata un ricordo. Il produttore Goffredo Lombardo aveva invece presagito che potesse esserci ancora spazio per quel tipo di narrazione. Questa sua convinzione lo premiò con serie di grande successo».