Cissè atteso in città, le prime parole da patron: "Messina ha un potenziale eccezionale, vogliamo coinvolgere tifosi e comunità"

A questo appuntamento prenderà parte il ceo Doudou Cissé , che aveva rinviato il suo approdo in Sicilia per altri impegni. "Si continua a gettare le basi per un progetto ambizioso e sostenibile per il club - si legge nella nota pubblicata sul sito di AAD -. Il fondato incontrerà gli stakeholder locali, i tifosi e i rappresentanti dei club. Questa visita sottolinea la nostra determinazione a costruire un progetto trasparente e collaborativo, in linea con le aspettative dei tifosi e la ricca storia di Acr". AAD Invest "con le sue competenze multisettoriali e il suo approccio innovativo nel mondo dello sport, mira a stabilire una nuova dinamica per Acr Messina. L'obiettivo è chiaro: riportare il club ai vertici del calcio italiano, garantendo al contempo stabilità finanziaria, sviluppo delle infrastrutture e rafforzamento del suo radicamento nella comunità locale. A tal fine, Stefano Alaimo, esponente chiave della cerchia ristretta di Doudou Cissé, è stato nominato presidente. La sua missione è quella di guidare questo ambizioso progetto con passione, rigore e una visione a lungo termine".

Non è un comunicato ufficiale diffuso, ma proprio oggi sul sito della AAD Invest, fiduciaria che ha acquisito l'80% delle quote del Messina, è stato pubblicata una nota con le intenzioni del gruppo relativamente allo sviluppo del progetto sportivo in riva allo Stretto. Dettagli che presumibilmente verranno illustrati venerdì nel prossimo prossimo, 31 gennaio, nel corso di un incontro programmato al Comune (Salone delle Bandiere). Una conferenza stampa che si dovrebbe tenere alle 15.30, non ancora ufficializzata dal club, ma emersa informalmente nelle scorse ore, anche dall'invito inviato via pec alla presidenza del Consiglio comunale dal presidente Stefano Alaimo .

"È un onore per me assumere la presidenza del Messina - ha commentato Alaimo -. Comprendo appieno la responsabilità che mi è stata affidata e mi impegno a lavorare instancabilmente per riportare questo club all'altezza della sua storia e delle sue ambizioni. Con il supporto di AAD Invest, abbiamo tutti gli strumenti per costruire un futuro solido e duraturo. Ringrazio i tifosi per la loro passione e lealtà, e li invito a unirsi a noi in questa nuova avventura".‍

"Siamo orgogliosi di contribuire al rilancio del Messina, un club che incarna la storia, l'orgoglio e i valori del calcio siciliano- sono invece le prime parole da "patron" di Doudou Cissé -. Questo progetto è in linea con il nostro impegno per la creazione di un ecosistema sportivo sostenibile, in cui le prestazioni sportive vadano di pari passo con un profondo coinvolgimento dei tifosi e della comunità locale. Messina ha un potenziale eccezionale e non vediamo l'ora di lavorare al fianco dei giocatori, dello staff e dei tifosi per costruire un futuro luminoso".