Il Messina firma il centrocampista Buchel. Ed è caccia al tecnico dopo l'addio di Modica

L' Acr Messina ha comunicato l'ingaggio del centrocampista Marcel Büchel. Il classe 91' che vanta 66 presenze in A, oltre 170 in B e 55 in C, ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2026. Intanto è caccia al tecnico dopo le dimissione di Giacomo Modica: "Serve una scossa, il mio tempo qui è finito, lascio la società libera di scegliersi un altro allenatore del Messina", ha detto iltecnico dopo il ko interno contro il Crotone. Una sconfitta contro una squadra troppo più forte, ipotizzabile alla vigilia. Che quindi lega all'addio ad ulteriori fattori, maggiormente legati ai rapporti con l'ambiente. Un copione che era già andato in scena qualche mese fa, precisamente il 20 settembre nel dopo-partita con la Casertana, ma poi con epilogo diverso dopo un confronto con la squadra. Stavolta niente ripensamenti né fiducia ribadita dalla società, come avvenne all'epoca con Pietro Sciotto presidente. "Avrei voluto farlo già qualche tempo fa, ma ero stato bloccato. Sono stato prigioniero: dal 12 dicembre volevo andarmene, ma non è stato possibile. Ho continuato solo per i ragazzi".